"Успех любит молодых". Звёзды кино, шоу-бизнеса и спорта онлайн поздравили российских выпускников

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Российские телеведущие, деятели культуры, политики и спорта поздравили в социальной сети "ВКонтакте" всех выпускников школ этого года и поделились советами, которые могут помочь им в дальнейшем.
В частности, кинорежиссёр Андрей Кончаловский отметил, что главные проблемы и испытания в жизни начинаются после школы.
— Теперь нужно применять свои знания для того, чтобы строить жизнь. Я учился музыке, поступил в консерваторию, и после четырёх лет я понял, что учусь не тому. Я решил заниматься кинематографом. Самое главное — это понять, где вы сможете быть лучше всех, — рассказал режиссёр.
Телеведущая Тина Канделаки в поздравлении выпускникам подчеркнула, что в современном мире молодые люди могут стать гораздо более успешными, нежели их родители и люди старшего поколения. Она также рассказала, что молодёжь сейчас может придумывать и реализовывать те вещи, о которых ранее никто и не думал.
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун призвала учеников не расстраиваться из-за отмены выпускных. Спортсменка заявила, что и сама пропускала свой выпускной вечер, потому что была на соревнованиях. Мамун пожелала школьникам не бояться отпускать прошлое ради того будущего, о котором они мечтают.
Кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов пожелал не бояться делать свой выбор в жизни, а также верить в себя.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал выпускников этого года никогда не забывать школьных учителей и одноклассников, а также пожелал всем учащимся новых свершений.
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