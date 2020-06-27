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Епархия рекомендует пока воздержаться от посещений монастыря, в котором напали на Собчак

Отмечается, что эта просьба действует до "исправления сегодняшних настроений".

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Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Екатеринбургская епархия сообщила о том, что не рекомендует посещать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где напали на телеведущую Ксению Собчак и её команду.

В епархии рекомендуют временно воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря вплоть до исправления сегодняшних настроений, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу епархии.

Напомним, Ксения Собчак заявила, что на неё и её съёмочную группу напали на территории женского монастыря в Свердловской области. По её словам, всё произошло во время съёмок фильма о скандально известном отце Сергии (Романове), который укрывается в монастыре после отстранения от службы. В сюжете также планировалось расследовать сообщения об издевательствах над детьми в упомянутой обители.

Ранее Екатеринбургская епархия запретила в служении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), который назвал ситуацию с коронавирусом в стране псевдопандемией и призывал людей не соблюдать меры безопасности. Лайф публиковал с высоты птичьего полёта фото Среднеуральского женского монастыря, который якобы захватил схиигумен Сергий Романов при поддержке казаков.

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