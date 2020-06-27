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В Подмосковье тушат пожар в ангаре площадью около трёх тысяч квадратов

На момент возгорания никого из людей в здании не было.

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Видео © LIFE

В подмосковном городе Подольске вечером загорелся производственно-складской ангар. Как сообщает МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 21:22 мск. На момент прибытия первых пожарных наблюдалось открытое горение на площади 400 квадратных метров.

Отмечается, что часть кровли здания обрушилась. На момент начала пожара людей в ангаре не было.

Фото © МЧС России

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Как позже уточнили спасатели, площадь пожара возросла до трёх тысяч квадратов, однако в 22:37 огонь удалось локализовать.

На месте происшествия работают 52 пожарных и 16 единиц техники. Кроме того, специалисты проведут замер вредных веществ в атмосфере.

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