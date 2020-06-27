США и Норвегия сопроводили российские Ту-142 в небе над Баренцевом и Норвежским морями

Противолодочные российские самолёты Ту-142МК произвели полёты над Баренцевом и Норвежским морями, а также над Тихим океаном. Как сообщает Минобороны РФ, их в воздухе сопровождали американские и норвежские истребители. Запись полётов была опубликована на канале российского военного ведомства в "Ютубе".

Отмечается, что над нейтральными водами Норвежского моря на некоторых этапах маршрута Ту-142МК сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

— Ещё четыре дальних противолодочных самолёта Ту-142МК выполнили полёт над нейтральными водами Северной части Тихого океана, — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что российские самолёты сопровождали истребители F-22 ВВС США.