США и Норвегия сопроводили российские Ту-142 в небе над Баренцевом и Норвежским морями

Противолодочные российские самолёты Ту-142МК произвели полёты над Баренцевом и Норвежским морями, а также над Тихим океаном. Как сообщает Минобороны РФ, их в воздухе сопровождали американские и норвежские истребители. Запись полётов была опубликована на канале российского военного ведомства в "Ютубе".
Отмечается, что над нейтральными водами Норвежского моря на некоторых этапах маршрута Ту-142МК сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
— Ещё четыре дальних противолодочных самолёта Ту-142МК выполнили полёт над нейтральными водами Северной части Тихого океана, — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что российские самолёты сопровождали истребители F-22 ВВС США.
Как сообщили в российском ведомстве, все полёты отечественных военных самолётов проходили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения государственных границ других стран не было.
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