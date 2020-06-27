В Ростуризме ожидают восстановления отрасли к весне 2021 года

Туристическая отрасль в России может оправиться от потерь, которые были вызваны пандемией коронавирусной инфекции, к весне 2021 года. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передаёт ТАСС.

— Туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 года, а именно уже к весне 2021 года. Более того, мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года, — приводит её слова агентство.

По словам Догузовой, для этого в распоряжении туроператоров есть интересные локации в России и присутствует некоторый спрос в виде тех, кто планировал отдых в первой половине года, но отложил его из-за коронавируса. Они смогут отправиться в путешествие осенью.

Догузова отмечает, что восстановление туристической отрасли в России начнётся с внутреннего туризма, а полноценный летний сезон начнётся с 1 июля. По её данным, к нему подготовлены 67 регионов страны.