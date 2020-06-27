Родные погибшей блогерши Насти Тропи не смогли попасть на кремацию девушки

Мать 18-летней блогерши Анастасии Тропицель, более известной как Настя Тропи, рассказала, что никто из родных девушки не смог присутствовать на церемонии кремации погибшей, которая состоялась в четверг.

Как сообщает РИА "Новости", причиной стала невозможность вылететь в Индонезию из-за закрытия границ в связи с пандемией.

Отец Насти Тропи отметил, что часть праха дочери развеют над океаном, как того хотела сама девушка.

— Мы хотим позже выполнить её желание и часть праха развеять над океаном на Бали, для этого нам необходимо будет туда поехать, как только будет такая возможность, — написал мужчина на своей странице в "Инстаграме".

Ранее мать погибшей девушки сообщала, что вопрос о доставке праха дочери в Россию пока не решён. Родственники разместили в соцсетях сообщения о сборе средств на оплату кремации, доставку праха в Санкт-Петербург и организацию похорон.