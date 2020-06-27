В Индии женщина не могла забеременеть и оказалась мужчиной

Тридцатилетней жительнице Индии, которая обратилась к медикам из-за болей в животе, диагностировали достаточно редкое врождённое заболевание и обнаружили у неё мужской набор половых хромосом XY. Об этом сообщает агентство PTI.

Как отмечается, женщина страдает синдромом нечувствительности к андрогенам, или синдромом Морриса. Люди с этим заболеванием внешне похожи на женщин, однако генетически являются представителями мужского пола.

Сообщается, что индианка провела в браке со своим мужем девять лет. Супруги несколько раз пытались завести ребёнка, однако результата не было.

Врачи сообщили, что у пациентки отсутствовали яичники, а также никогда не было менструаций. А боль в животе, с которой женщина обратилась, оказалась симптомом рака яичек.

— Судя по её внешности, это женщина. Начиная с голоса, развитой груди, нормальных наружных половых органов, — подчеркнул онколог Анупам Датта.

По его словам, яички не синтезировали тестостерон, так как не были развиты внутри тела, а женские половые гормоны не давали ей приобрести маскулинный внешний вид.