В России проведено более 19 миллионов тестов на коронавирус

Российские специалисты провели более 19 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

— По состоянию на 27.06.2020 проведено 19 044 954 исследования, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что под наблюдением медиков из-за подозрения на заболевание остаётся более 298,5 тысячи человек.