В России проведено более 19 миллионов тестов на коронавирус

Российские специалисты провели более 19 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
— По состоянию на 27.06.2020 проведено 19 044 954 исследования, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.
Отмечается, что под наблюдением медиков из-за подозрения на заболевание остаётся более 298,5 тысячи человек.
За прошедшие сутки в России выявлен 6791 новый случай коронавируса, выздоровело 5735 пациентов, летальных случаев 104. За весь период эпидемии в стране зарегистрировано 634 437 случаев заболевания.