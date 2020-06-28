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В России проведено более 19 миллионов тестов на коронавирус

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на CoViD-19 находится более 298,5 тысячи человек.

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Фото © Shutterstock

Российские специалисты провели более 19 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По состоянию на 27.06.2020 проведено 19 044 954 исследования, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что под наблюдением медиков из-за подозрения на заболевание остаётся более 298,5 тысячи человек.

За прошедшие сутки в России выявлен 6791 новый случай коронавируса, выздоровело 5735 пациентов, летальных случаев 104. За весь период эпидемии в стране зарегистрировано 634 437 случаев заболевания.

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