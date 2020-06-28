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Российская вакцина от коронавируса может пройти испытания раньше запланированных сроков

Отмечается, что обычно такого рода исследования длятся по несколько лет.

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Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

Сроки тестирования российской вакцины от коронавирусной инфекции, которая в настоящий момент проходит клинические испытания на добровольцах в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, могут быть существенно сокращены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

В условиях пандемии вакцину могут ввести в максимально короткие сроки, какие-то фазы испытаний могут быть сокращены, — приводит его слова агентство.

По его словам, обычно клинические испытания подобного рода вакцин проводятся в три этапа на протяжении нескольких лет. Он отмечает, что второй и третий этап исследования могут сделать более массовым: вакцина не будет зарегистрирована, но фактически будет применяться в медучреждениях в рамках клинических испытаний. Это позволит собрать больше данных о её действии.

Ранее Лайф сообщал, что Всемирная организация здравоохранения назвала лидирующих производителей вакцин от коронавируса, которые уже испытываются на людях.

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