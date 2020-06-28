Российская вакцина от коронавируса может пройти испытания раньше запланированных сроков

Сроки тестирования российской вакцины от коронавирусной инфекции, которая в настоящий момент проходит клинические испытания на добровольцах в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, могут быть существенно сокращены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.
— В условиях пандемии вакцину могут ввести в максимально короткие сроки, какие-то фазы испытаний могут быть сокращены, — приводит его слова агентство.
По его словам, обычно клинические испытания подобного рода вакцин проводятся в три этапа на протяжении нескольких лет. Он отмечает, что второй и третий этап исследования могут сделать более массовым: вакцина не будет зарегистрирована, но фактически будет применяться в медучреждениях в рамках клинических испытаний. Это позволит собрать больше данных о её действии.
Ранее Лайф сообщал, что Всемирная организация здравоохранения назвала лидирующих производителей вакцин от коронавируса, которые уже испытываются на людях.