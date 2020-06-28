Российская вакцина от коронавируса может пройти испытания раньше запланированных сроков

Сроки тестирования российской вакцины от коронавирусной инфекции, которая в настоящий момент проходит клинические испытания на добровольцах в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, могут быть существенно сокращены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

По его словам, обычно клинические испытания подобного рода вакцин проводятся в три этапа на протяжении нескольких лет. Он отмечает, что второй и третий этап исследования могут сделать более массовым: вакцина не будет зарегистрирована, но фактически будет применяться в медучреждениях в рамках клинических испытаний. Это позволит собрать больше данных о её действии.