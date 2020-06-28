Сотрудники американского Disneyland вышли на акцию протеста из-за скорого открытия парка

В калифорнийском развлекательном парке Disneyland работники устроили акцию протеста против планов по скорому открытию на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал CBS Los Angeles.

Отмечается, что на этой неделе стало известно, что открытие парка было перенесено на неопределённый срок из-за того, что местные власти поздно опубликовали рекомендации по организации работы в условиях борьбы с инфекцией. Новую дату открытия в компании пока не озвучили.

Как сообщается, более ста украшенных автомобилей проехали вокруг пустого комплекса Disneyland. Сотрудники парка сигналили из машин, чем выражали своё недовольство и призывали к безопасности и изменению планов по открытию тематического комплекса.

WATCH: Disneyland employee union protests park's reopening. pic.twitter.com/cHjEQxbfJ1 — The Hill (@thehill) June 27, 2020

В руководстве парка уже высказались о протестах сотрудников, отметив, что акция проходит в то время, когда они предпринимают усилия для того, чтобы учесть все необходимые меры и вернуть людей на работу.