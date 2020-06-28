Эксперт рассказал, как можно сэкономить на услугах ЖКХ

Генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко рассказал о нескольких способах, которые помогут гражданам сократить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в полтора-два раза. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Во-первых, специалист порекомендовал вовремя оплачивать квитанции, чтобы не накапливались штрафы и пени.

Также снизить траты можно путём установки счётчиков на электричество, воду и газ. Как утверждает Минко, например, в частном доме, в котором нет счётчика, потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих и площади полива. При его установке получится снизить затраты минимум в два раза, при этом не экономя воду.

Ещё эксперт предложил использовать энергосберегающие лампы, а также поставить пластиковые окна, которые позволят не расходовать тепло в зимний период. Он советует чаще мыть окна и плафоны ламп, чтобы свет был ярче и, соответственно, не пришлось включать больше средств освещения помещения.

Однако Минко заявил, что не следует пользоваться незаконными методами для экономии средств на ЖКХ.

— Не стоит пытаться незаконно подключаться к различным сетям. Во-первых, это может привести к аварии как в помещении, так и на линии. Во-вторых, такие действия грозят весьма солидными штрафами по статье "Хищение ресурсов", — подчеркнул специалист.