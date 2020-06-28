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Эксперт рассказал, как можно сэкономить на услугах ЖКХ

Он заявил, что не следует пользоваться незаконными методами, чтобы меньше платить за коммуналку.

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Фото © ТАСС / Коротченко Максим

Генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко рассказал о нескольких способах, которые помогут гражданам сократить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в полтора-два раза. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Во-первых, специалист порекомендовал вовремя оплачивать квитанции, чтобы не накапливались штрафы и пени.

Также снизить траты можно путём установки счётчиков на электричество, воду и газ. Как утверждает Минко, например, в частном доме, в котором нет счётчика, потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих и площади полива. При его установке получится снизить затраты минимум в два раза, при этом не экономя воду.

Ещё эксперт предложил использовать энергосберегающие лампы, а также поставить пластиковые окна, которые позволят не расходовать тепло в зимний период. Он советует чаще мыть окна и плафоны ламп, чтобы свет был ярче и, соответственно, не пришлось включать больше средств освещения помещения.

Однако Минко заявил, что не следует пользоваться незаконными методами для экономии средств на ЖКХ.

Не стоит пытаться незаконно подключаться к различным сетям. Во-первых, это может привести к аварии как в помещении, так и на линии. Во-вторых, такие действия грозят весьма солидными штрафами по статье "Хищение ресурсов", — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в стране пройдёт индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем платежи россиян вырастут на четыре процента.

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