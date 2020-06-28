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Чтобы дольше прослужили. Специалист рассказала, как продлить жизнь наушникам

Она также отметила, что перед покупкой необходимо выбрать хорошего производителя.

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Фото © Pixabay

Главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина поведала, что нужно делать с наушниками, чтобы они как можно дольше работали.

Далеко не все наушники ломаются очень быстро, многие счастливо существуют со своими наушниками годами. Чем нежнее провода, тем вероятнее, что они выйдут из строя. Но я бы не сказала, что это общее правило. Рекомендации: стараться не бросать наушники где попало, чтобы по ним не проехался стул, если вы в офисе, не следует перекручивать провода и нужно выбирать изделия надёжных производителей. Тогда они будут служить долго, — отметила эксперт в интервью радио Sputnik.

Мурзина также подчеркнула, что не следует завязывать наушники на бантик, потому что в таком случае они могут перетереться и сломаться. Она рекомендует использовать специальные крепления, которые наушники аккуратно сгибают.

Если их использовать, можно провода укоротить и сделать удобнее. Или, если такие проблемы, проще вообще отказаться от проводных наушников, купить беспроводные, — сообщила специалист.

Кроме того, Мурзина советует перед покупкой наушников выбрать хорошего производителя. По её словам, это можно сделать, почитав отзывы других пользователей. Если многие пишут о том, что наушники быстро ломаются, то желательно выбрать другого производителя.

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