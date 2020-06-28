Чтобы дольше прослужили. Специалист рассказала, как продлить жизнь наушникам

Главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина поведала, что нужно делать с наушниками, чтобы они как можно дольше работали.

— Далеко не все наушники ломаются очень быстро, многие счастливо существуют со своими наушниками годами. Чем нежнее провода, тем вероятнее, что они выйдут из строя. Но я бы не сказала, что это общее правило. Рекомендации: стараться не бросать наушники где попало, чтобы по ним не проехался стул, если вы в офисе, не следует перекручивать провода и нужно выбирать изделия надёжных производителей. Тогда они будут служить долго, — отметила эксперт в интервью радио Sputnik.

Мурзина также подчеркнула, что не следует завязывать наушники на бантик, потому что в таком случае они могут перетереться и сломаться. Она рекомендует использовать специальные крепления, которые наушники аккуратно сгибают.

— Если их использовать, можно провода укоротить и сделать удобнее. Или, если такие проблемы, проще вообще отказаться от проводных наушников, купить беспроводные, — сообщила специалист.