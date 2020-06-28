ДНР закрывает границу из-за пандемии коронавируса на Украине

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, которая сложилась на Украине, движение транспорта и гражданских лиц через границу страны с Донецкой Народной Республикой было временно приостановлено. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

— Приостановить с 00:00 (совпадает с мск) 28 июня 2020 года действие подпунктов 8.2 и 8.3 пункта 8 Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 "О введении режима повышенной готовности", — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.