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ДНР закрывает границу из-за пандемии коронавируса на Украине

Распоряжение вступает в силу 28 июля.

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Фото © Валентин Спринчак/ТАСС

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, которая сложилась на Украине, движение транспорта и гражданских лиц через границу страны с Донецкой Народной Республикой было временно приостановлено. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Приостановить с 00:00 (совпадает с мск) 28 июня 2020 года действие подпунктов 8.2 и 8.3 пункта 8 Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 "О введении режима повышенной готовности",говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Это уже второй раз в текущем году, когда Донецкая Народная Республика закрыла границу с подконтрольными Украине территориями из-за угрозы распространения коронавируса.

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