В России провели эксперимент по применению "стаи" истребителей под управлением Су-57

В России был проведён эксперимент по применению в бою "стаи" военных истребителей, которая действовала под управлением самолёта пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

— Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в "стае" была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолёта выполнял Су-57, — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что испытанное построение в боевом порядке, который сами лётчики называют стаей или роем, за счёт обработки информации как от собственных источников, так и от других бортов позволяет каждому пилоту видеть всю картину происходящего и существенно повышает эффективность выполнения боевых задач.

По словам военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, разработки по взаимодействию в общем боевом порядке (стае) сейчас ведутся не только в России, но и в США. В перспективе все данные от систем ПВО, авиации и других родов войск будут поступать в единую систему, которая сформирует общее информационное поле. Он уточнил, что пока построить подобное не удалось никому.