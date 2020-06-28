Украинский премьер призвал ограничить работу ночных клубов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал власти в регионах ограничить работу ночных клубов страны, а также жёстко контролировать транспорт в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

— Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпотребслужба и другими, для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, ограничить работу ночных клубов с 22:00, поставить на жёсткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе, — говорится в заявлении.

Шмыгаль также добавил, что на данный момент показатель заболеваемости коронавирусом на Украине значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 тысяч населения, однако летальность составляет 2,6%, что говорит о высоком уровне лечения.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что главной причиной прироста числа инфицированных является то, что граждане не соблюдают меры, которые были введены властями для борьбы с CoViD-19. Он заявил, что с таким высоким уровнем распространения болезни следует говорить о готовности больниц не только ко второй, но и к третьей волне.

— Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим ещё худший результат через две недели, — заявил Степанов.