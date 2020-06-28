Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину и препараты от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину, а также препараты от коронавируса. Об этом он сказал на саммите "Глобальная цель — объединимся ради будущего".

— С учётом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины, — цитирует Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава отметил, что РФ с первых дней оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии, а также международным институтам.