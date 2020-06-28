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Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину и препараты от коронавируса

Михаил Мурашко напомнил, что РФ с первых дней эпидемии оказывает поддержку другим государствам.

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Фото © Shutterstock

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину, а также препараты от коронавируса. Об этом он сказал на саммите "Глобальная цель — объединимся ради будущего".

С учётом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины, — цитирует Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава отметил, что РФ с первых дней оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии, а также международным институтам.

Напомним, ранее Михаил Мурашко заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России уже идёт на убыль. По словам министра здравоохранения РФ, снижение происходит в первую очередь в Москве. Несмотря на положительную динамику, он призвал соотечественников соблюдать все меры предосторожности.

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