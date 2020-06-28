Сцепились языками. Как получить деньги за хамство кассира "Пятёрочки" и должны ли вы снимать маску в магазине, чтобы купить алкоголь

— Я не могла найти "Выручай-карту" в кошельке. Так кассирша на меня кричать начала. Мол, я всех задерживаю. Хотя за мной в очереди была только одна девушка. Настроение было испорчено, — рассказала Лайфу покупательница "Пятёрочки" в Мытищах.

Этот случай далеко не единичный. На сайтах отзывов очень много жалоб на хамское поведение кассиров и других сотрудников магазинов. К примеру, житель Электростали возмущён криками и матом грузчика, который был недоволен, что покупатель требует книгу жалоб и предложений. Продавец в итоге вызвал охрану, чтобы разнять ссорящихся мужчин.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов отметил, что за любое негативное отношение и оскорбления с магазина можно потребовать денежную компенсацию.

— За унижение чести и достоинства, тем более публичное, обидчику придётся понести ответственность. Самое главное — зафиксировать сам факт морального вреда. В этом может помочь видеозапись, сделанная на смартфон. Не менее эффективным способом являются свидетельские показания, когда кто-то из очереди сможет подтвердить правоохранителям или в суде хамство персонала, — объяснил Олег Павлов.

Заявление с доказательствами необходимо направить в полицию. Чтобы получить компенсацию морального вреда, нужно обращаться в суд после проверки полицией. Ответственность за оскорбление в неприличной форме предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ. За совершение этого правонарушения может быть наложен штраф на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Нужно ли снимать маску

Действующий масочно-перчаточный режим не разрешает покупателям снимать маски и перчатки в магазинах. Кассир вправе не обслуживать клиента, если у того нет индивидуальных средств защиты. При этом все сотрудники супермаркета также обязаны носить и маски, и перчатки.

Фото © Facebook / Денис Русаков

Но при этом, продавая вам алкоголь, кассир обязан попросить паспорт. Чтобы сверить вас с фото в паспорте, необходимо, чтобы маску вы сняли. Как же тогда соблюдать режим?

— Есть требование защищаться масками и перчатками, но также есть действующее законодательство в области продажи табака и алкоголя, которое обязывает продавца проверять возраст покупателя и сравнивать его с конкретными документами. Соответственно, противоречий никаких нет, ведь речь идёт не о постоянном нахождении без средств защиты, а о кратковременном, необходимом для идентификации личности, — пояснил Олег Павлов.

Но если продавец попросил вас снять маску не в вежливой форме, а в оскорбительной, то можете смело требовать книгу жалоб, фиксировать факт унижения и обращаться в полицию за компенсацией морального вреда. Закон вам это разрешает.