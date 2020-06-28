Фитоняшкам тоже можно? Какой хлеб не навредит вашей фигуре — ржаной или пшеничный

Пшеничный хлеб

В 100 граммах пшеничного хлеба содержится 265 ккал. Поэтому диетологи не советуют съедать всю булку целиком, а вот один небольшой бутерброд с авокадо, огурцом и зеленью на завтрак фигуру не испортит. Кроме того, в 100 граммах белого хлеба — 10 граммов белка, витамины группы В, кальций, марганец и селен, которые необходимы для нормального пищеварения и иммунитета.

Людям, страдающим сахарным диабетом, пшеничный хлеб противопоказан, поскольку у него высокий гликемический индекс. Нежелательно есть белый хлеб людям с гастритом, ревматизмом и ожирением.

— Конечно, похудению пшеничный хлеб не способствует. Людям, стремящимся избавиться от лишнего веса, рекомендуются хлебные цельнозерновые изделия. Необязательно безглютеновые, поскольку аллергия на глютен есть только у 20% людей. На метаболизме клейковина не сказывается, — уточняет диетолог Елена Маркина.

Ржаной хлеб

Зерно ржи богаче витаминами, аминокислотами и полезными микроэлементами по сравнению с зерном пшеницы. При этом в ржаном хлебе меньше калорий — 250 ккал на 100 граммов продукта.

Высокое содержание витаминов группы В обеспечивает активную работу мозга, улучшает обмен веществ. А усвоению витамина В хорошо помогает витамин Е, который также есть в чёрном хлебе. Он же препятствует развитию злокачественных опухолей в органах пищеварительной системы.

Сердцу помогают калий и магний. Сохраняет бодрость и продлевает чувство насыщения высокое содержание клетчатки и сложных углеводов. Благодаря тому, что ржаной хлеб медленнее усваивается, чем пшеничный, человек дольше не хочет есть, а значит, не испортит фигуру.

Но чёрный хлеб повышает кислотность в желудке, поэтому его не рекомендуют людям, страдающим гастритом и язвой, болезнями печени и желчного пузыря.

Для быстрого насыщения больше подходит пшеничный хлеб, а для здоровья — ржаной. Но хлебобулочные изделия не должны составлять более 10% всего дневного меню. Иначе все полезные продукты будут вытеснены, питание станет несбалансированным, а это ведёт к набору лишнего веса и снижению иммунитета.