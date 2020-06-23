Машина за мясо? Как "Мираторг" провоцирует вас покупать сосиски и стейки в "Пятёрочке" и "Ашане"

Мясная компания "Мираторг" захватывает супермаркеты, предлагая покупателям не только сырое мясо, но и полуфабрикаты, которые можно быстро приготовить на гриле. Кроме того, за покупку товаров "Мираторга" можно выиграть новую машину или мангал, шампуры и решётку. Вот только на сумму для участия в розыгрыше можно купить и гриль, и решётку. А за машину придётся ещё побороться.

Новая акция "Мираторга" — "Жарим и выигрываем" — предлагает покупателям проверить свою удачу. Главный приз — автомобиль. Но машина всего одна, а участников таких акций всегда много, поэтому дополнительно "Мираторг" разыгрывает шампуры и щипцы для гриля, портативную колонку, решётку барбекю и термомангал. Увы, но лотерея небеспроигрышная.

В чём суть акции?

Вы покупаете продукцию "Мираторга", на которой есть небольшая чёрно-белая наклейка "Жарим и выигрываем". Регистрируетесь на сайте, там же регистрируете чек со своей покупкой. Один товар на сумму 250 рублей — один акционный балл. Когда ваш чек пройдёт модерацию, вам будет этот балл начислен. Загорится виртуальный гриль. Его нужно "поддерживать" новыми покупками и чеками, тогда за каждые семь дней "горения" вам будет начислено 2 дополнительных балла. За каждое следующее приобретение в 250 рублей ещё по баллу. Если за 7 дней вы больше не покупали ни колбаски, ни мясо "Мираторга" и не регистрировали чеки, гриль потухнет. И всё придётся начинать сначала.

Раз в неделю организатор разыгрывает призы пяти уровней. Чтобы участвовать в розыгрыше первого уровня, нужно потратить 2 балла, второго — 5 баллов, третьего — 10 баллов, четвёртого — 20 баллов. Пятый уровень — главный приз — автомобиль. Согласно условиям акции, машина ценой до 2 миллионов рублей будет разыграна 2 сентября. Если вы потратили свои накопленные 5 баллов, чтобы выиграть новое авто, до сентября вам всё равно нужно поддерживать огонь гриля: еженедельно тратить минимум 250 рублей и регистрировать чеки.

Призы первого уровня: шампуры с деревянными ручками, щётка для чистки гриля, щипцы и термометр для мяса. На втором уровне можно выиграть решётку для барбекю, на третьем — портативную колонку, на четвёртом — мангал.

Где тут подвох?

В магазинах мангал данной фирмы стоит 10 тысяч рублей. Чтобы накопить 20 баллов и принять участие в розыгрыше, нужно или потратить 10 тысяч рублей (1 балл — 250 рублей), или "поддерживать огонь" в течение 7 недель, потратив при этом минимум 1750 рублей и набирая бонусные 2 балла каждую неделю. В правилах акции указано: "Стоимость одного любого приза первого-четвёртого уровней не превышает 4000 рублей", то есть и гриль от "Мираторга" стоит намного меньше, чем придётся потратить на его выигрыш.

С 29 апреля по 22 июня 2020 года только 10 человек выиграли мангалы. Большинство участников, потратив свои баллы в надежде получить приз, проигрывали. Некоторые, судя по комментариям на форумах, не отчаиваются и начинают копить заново.

Шампуры с деревянными ручками этой же марки в магазине стоят 550 рублей, щипцы — 700 рублей.

Зарегистрировать чек с момента покупки можно только в течение 96 часов. Если опоздали, ваш чек не пройдёт модерацию. Если вы купили продукции "Мираторга" на 499 рублей, получите только один балл — суммы не округляются в большую сторону.

Участники акции на форумах жалуются на долгую модерацию, ошибки сайта и невозможность выиграть хороший приз, хотя все баллы списаны. Кроме того, многие участники не могут зарегистрировать купленный свиной окорок или наггетсы "Мираторг", поскольку эти продукты в акции не участвуют. Нужна чёрно-белая наклейка на упаковке.

Согласно формуле для определения победителей, которая указана в правилах акции, учитывается общее число заявок на розыгрыш, порядковый номер заявки одного участника и "дробная часть курса австралийского доллара к российскому рублю (по данным ЦБ РФ на дату розыгрыша) с округлением до четырёх знаков после запятой по правилам арифметики". Почему именно австралийский доллар, непонятно. Известно, что "Мираторг" закупает и выращивает для убоя животных, привезённых из Австралии, но при чём здесь иностранная валюта? Лайф направил запрос в "Мираторг" с просьбой объяснить этот пункт правил розыгрыша. На момент публикации материала ответ не был получен.

— Думаю, в магазине все эти призы стоят копейки, но выиграть всё равно приятно, — пишет на форуме один из участников акции.

Ощущение сюрприза и подарка подталкивает покупателей к большим тратам. Повезёт не всем. Но "Мираторгу" точно повезло.