С чужим не пустят? Как вести себя на кассе "Пятёрочки", если вас подозревают в краже продуктов, которые вы пронесли с собой в магазин

В супермаркетах "Пятёрочка" больше нет камер хранения, в которых вы можете оставить ранее сделанные покупки. Покупатели жалуются, что теперь охрана магазинов заставляет их повторно оплачивать товары, на которые нет чека, либо тратить время на доказательство того, что они ничего не крали. Как быть, если вы тоже оказались в такой ситуации?

Возле некоторых "Пятёрочек" очень часто сидят бабушки и продают садовые овощи, фрукты и ягоды. Вероника из Челябинска купила у одной из таких бабуль клубнику и огурцы, а затем зашла в супермаркет. На кассе к девушке подошёл охранник и попросил показать содержимое пакета.

— Кассиры и охранники не отличаются вежливостью. Мне в приказном тоне было сказано: оплачивайте ягоды и огурцы. Я сначала пыталась объяснить, что эти продукты были куплены на улице, чека у меня на них нет. Но скандал не прекращался, — рассказала Вероника.

Покупательница, потратив 20 минут своего времени на разговоры с охраной, попросила их посмотреть записи камер видеонаблюдения, чтобы доказать свою невиновность. Только после этого она смогла уйти из "Пятёрочки". Забирать и оплачивать выбранные продукты из супермаркета она не стала.

На форумах о подобных случаях пишут десятки покупателей торговой сети. Один из жителей Санкт-Петербурга также жалуется на необоснованное обвинение в краже . Он зашёл в "Пятёрочку" с овощами, купленными на рынке, набрал в супермаркете полную тележку, расплатился, но уже на выходе сотрудница магазина его окликнула и потребовала оплатить овощи, которые он принёс с рынка.

— Краем глаза замечаю, что рука кассирши тянется к тревожной кнопке. Готовлюсь набрать 102. Не известно, чем бы закончилась эта ситуация, но подошла охранница, убедившая кассира, что овощи были при мне до входа в магазин. "В следующий раз нужно предупреждать о товарах, взятых в других местах", — сказала она. На самом деле кое-кому нужно лечиться от синдрома вахтёра. Горячая линия моё обращение приняла, но уже неделю оно не обработано, а "ответ будет дан через три рабочих дня". Также они говорили в день возникновения спора, — рассказал мужчина.

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Анну из Новосибирска от конфликта с охраной и вызова полиции по подозрению в краже спасло отсутствие продуктов, которые она занесла с собой, на полках супермаркетов. Именно таких нектаринов и такого батона в "Пятёрочке" не оказалось. Но нервы потратить на объяснения всё-таки пришлось.

Как себя вести и на чьей стороне правда?

Правда всегда на стороне покупателя. Работники магазинов не имеют права проверять ваши сумки и пакеты при входе в магазин и сверять чек со взятыми товарами на выходе. Осматривать ваши вещи, как отмечает юрист Кирилл Цветков, могут только сотрудники полиции в присутствии двух понятых. Охрана и кассир имеют право вызвать полицию и попросить вас дождаться приезда правоохранителей.

Когда сотрудники магазина всё-таки настаивают на том, что вы вор и украли их товары, требуйте посмотреть записи камер. Вы вправе это делать.

Если вы покупаете продукты не на рынке, а в другом супермаркете и планируете зайти в "Пятёрочку", возьмите чек. Так к вам точно не будет претензий.

Ещё один способ избежать проблем с охраной — заранее сказать сотруднику магазина, что у вас в сумке есть товары, которые вы купили не в этом магазине. В "Перекрёстке", "Ленте" и "Карусели", как правило, на входе есть специальные пакеты и утюжок — с их помощью можно запечатать свои покупки и снять с себя любые подозрения в воровстве.