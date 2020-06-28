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Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов

Жертвами инфекции стали почти 500 тысяч человек.

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Фото © Pixabay

Количество заражений CoViD-19 в мире достигло 10 001 527, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, эта цифра превышает число регистрируемых ежегодно тяжёлых заболеваний гриппом.

Во всём мире от коронавирусной инфекции скончалось 499 124 пациента. Наибольшее количество жертв пандемии зарегистрировано в США — там умерло 125 539 человек с CoViD-19.

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