Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов

Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, эта цифра превышает число регистрируемых ежегодно тяжёлых заболеваний гриппом.

Во всём мире от коронавирусной инфекции скончалось 499 124 пациента. Наибольшее количество жертв пандемии зарегистрировано в США — там умерло 125 539 человек с CoViD-19.