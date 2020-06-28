Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов

Количество заражений CoViD-19 в мире достигло 10 001 527, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, эта цифра превышает число регистрируемых ежегодно тяжёлых заболеваний гриппом.
Coronavirus cases surpass 10,000,000 globally, according to Johns Hopkins University. pic.twitter.com/8qbFDdIZKs— Kevin Old #StayHome (@TheiKevin) June 28, 2020
Во всём мире от коронавирусной инфекции скончалось 499 124 пациента. Наибольшее количество жертв пандемии зарегистрировано в США — там умерло 125 539 человек с CoViD-19.