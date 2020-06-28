"Грязная возня". Захарова отреагировала на заявление о вине России в сносе памятника Коневу в Праге

Нахождение памятника Ивану Коневу в Праге регулировалось правовыми актами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о вине РФ в сносе монумента.

— Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения, — указала дипломат в беседе с ТАСС.

Пресс-секретарь российского посольства в Праге Николай Брякин отметил, что заявление Коларжа не соответствует действительности. Он напомнил, что Москва неоднократно высказывала свою позицию по данному вопросу и давала оценку действиям властей района Прага-6.