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"Грязная возня". Захарова отреагировала на заявление о вине России в сносе памятника Коневу в Праге

Ранее староста округа Прага-6 Ондржей Коларж рассказал, что не хотел провоцировать "бурю страстей" вокруг памятника советскому маршалу.

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Фото © Министерство иностранных дел России

Нахождение памятника Ивану Коневу в Праге регулировалось правовыми актами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о вине РФ в сносе монумента.

Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения, — указала дипломат в беседе с ТАСС.

Пресс-секретарь российского посольства в Праге Николай Брякин отметил, что заявление Коларжа не соответствует действительности. Он напомнил, что Москва неоднократно высказывала свою позицию по данному вопросу и давала оценку действиям властей района Прага-6.

Памятник маршалу Ивану Коневу в Праге был осквернён 3 апреля: группа людей скинула статую с постамента при помощи крана и канатов, были сбиты памятные надписи. СКР ответил на снос памятника возбуждением уголовного дела. Инициатор демонтажа памятника Коневу написал обращение в адрес главы Еврокомиссии с жалобами на "неприемлемые" действия России, а президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью муниципальных политиков. Староста округа Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что Россия сама виновата в случившемся.

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