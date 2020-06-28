В Чехии заявили, что Россия сама виновата в сносе памятника Коневу в Праге

Староста округа Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что не хотел провоцировать "бурю страстей" вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице и поэтому распорядился убрать монумент. Однако, по его словам, виновата в случившемся Россия. Об этом он рассказал в интервью изданию Parlamentní listy.
— Мы никогда не пытались удалить монумент. Если бы Россия не начала свои действия через пражское посольство, то статуя всё ещё стояла бы на своём месте, — сказал он.
По его словам, власти предупредили российских дипломатов, что готовы перенести памятник на территорию посольства, где он будет в безопасности, на что был получен ответ, что охрана статуи — обязанность муниципалитета. Последний установил таблички с предупреждениями, однако они не остановили вандалов, нападения на монумент продолжились.
После этого в местных СМИ всплыла информация о связях деда Коларжа с гестапо, в его адрес начались угрозы, а у самого памятника стали проходить акции в защиту монумента. Староста отмечает, что не хотел такого резонанса вокруг происходящего и поэтому распорядился убрать фигуру.
Он также подчеркнул, что его огорчили заявления президента Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша о том, что история с памятником Коневу — это позор для Чехии, он убеждён, что глава государства — невероятно умный человек, но он с ним практически ни в чём не согласен.
Напомним, памятник маршалу Ивану Коневу в Праге был осквернён 3 апреля: группа людей скинула статую с постамента при помощи крана и канатов, были сбиты памятные надписи. СКР ответил на снос памятника возбуждением уголовного дела. Инициатор демонтажа памятника Коневу написал обращение в адрес главы Еврокомиссии с жалобами на "неприемлемые" действия России, а президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью муниципальных политиков.