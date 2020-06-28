Помпео заявил о недопустимости "имперских" амбиций Китая

Госсекретарь США Майк Помпео поприветствовал стремление стран АСЕАН урегулировать споры в регионе и заявил, что отношение китайского правительства к Южно-Китайскому морю как к своей "морской империи" недопустимо.

— Нельзя допустить, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей морской империи. Мы сможем предоставить больше информации по этому вопросу в ближайшее время, — написал он в "Твиттере".

В минувшую пятницу на 36-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходил в режиме видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом, было принято совместное заявление участников. В нём помимо прочего содержались призывы решать территориальные споры в регионе согласно требованиям международного права.

А споры идут уже на протяжении десятилетий: Китай претендует на владение рядом островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены запасы углеводородов. Так или иначе, в противостоянии мнений в разной степени замешаны Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.