Украинский журналист заявил, что ненавидит свою страну из-за соотечественников-"придурков"

Скандальный украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов вновь оскорбил граждан своей страны, а также признался, что ненавидит Незалежную. Об этом он заявил в эфире канала ISLND TV на "Ютубе".

По его словам, он ненавидит Украину из-за "придурков", которые там живут и не хотят "делать её своей страной", а на выборах президента проголосовали за "обитателя дна".

— У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я её гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек, — отметил Дроздов.

Кроме того, журналист подчеркнул, что единственная цель существования Украины — это быть антиподом России.

Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Ранее он назвал собственный народ "паскудным и орусевшим". По его мнению, граждане страны "испорчены технологиями Кремля".