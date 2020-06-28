Байден рассказал о предательстве Трампом американских военных

Наиболее вероятный соперник американского лидера Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США Джо Байден не обошёл стороной статью The New York TImes о контактах разведки РФ с движением "Талибан"* и заявил, что его конкурент в этой связи предал военных страны.

— Если основываться на том, что сообщения New York Times достоверные, что разведка США пришла к выводу, что российское военное подразделение... предлагало награду экстремистской группе в Афганистане убивать наших солдат... если эта статья в газете правдива и Трамп многие месяцы знал об этой информации... это за гранью разумного, это предательство самой священной службы, которую несут наши военные, — отметил Байден в рамках телеконференции, которую транслировал PBS.

Он также отреагировал на предложение Дональда Трампа пригласить РФ на саммит G7, назвав его "чудовищным". Байден подчеркнул, что для Владимира Путина такой шаг может стать "большим подарком".

Напомним, что поводом для бурных обсуждений стала статья The New York Times, в которой утверждается, что Россия пыталась сорвать переговоры о мирном договоре между США и "Талибаном". По версии издания, РФ предлагала вознаграждения за убийство военнослужащих коалиции в Афганистане. Сразу после публикации в адрес сотрудников российского посольства в Штатах стали поступать угрозы.