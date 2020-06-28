Двое погибли, четверо ранены в перестрелке на складе Walmart в Калифорнии

В американском городе Ред-Блафф, штат Калифорния, на распределительном пункте компании Walmart произошла стрельба, в результате которой как минимум двое человек погибли и четверо были госпитализированы. Об этом сообщает газета The New York Times.

— Один из работников сказал, что он только что начал свою дневную смену, когда другой сотрудник пробежал по коридору с криками о стрелке в здании. По словам мужчины, он видел, как кровь капала с руки его коллеги, — говорится в публикации.

По словам мужчины, стрельба началась примерно в 15:30 по местному времени (1:30 мск). Когда он понял, что это не учебная тревога, то вместе с остальными выбежал из здания и бросился через забор с колючей проволокой. Он также заметил белый автомобиль, который въехал в двери распределительного центра, и слышал около 50–60 выстрелов.

Спустя несколько минут на месте были полицейские, пожарные и скорая помощь. Приблизительно в 15:45 стрелок был ликвидирован, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы в тяжёлом состоянии.