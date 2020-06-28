Космонавт рассказал, как турист сможет развлечься в космосе

Российский космонавт, Герой России Павел Виноградов рассказал, что турист, который отправится в открытый космос, сможет полюбоваться красотами Земли, сделать памятные снимки, однако далеко от станции ему отойти не позволят из-за правил безопасности. Об этом он сообщил РИА "Новости".

— Любоваться видами Земли, станции. Пофотографироваться. У нас много летало туристов, очень грамотных, со своими задачами, со своими интересными экспериментами. Может быть, такой турист захочет просто посмотреть, покрасоваться, пофотографироваться, но я думаю, что к тому времени, как он соберётся выйти в космос, появятся интересные задумки, задачи, эксперименты, — подчеркнул космонавт.

Виноградов добавил, что туристу не позволят далеко отлететь от космической станции, потому что сейчас космонавты для безопасности пристёгиваются к поручням станции двумя карабинами.

Он также поведал, что у выхода в открытый космос есть свои существенные плюсы в сравнении с наблюдением через иллюминатор.

— Это сложная и нематериальная субстанция. Когда вы имеете возможность не через иллюминатор, а своими глазами увидеть нашу Землю от Кавказа до Саян и дальше, вы вряд ли где-то ещё такое сможете сделать. Это другие ощущения, здесь всё другое. Адреналин, — рассказал Виноградов.

По словам космонавта, продолжительность выхода туриста в космическое пространство может составить примерно три-пять часов.