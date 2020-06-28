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"На нас особая ответственность". Путин объяснил, почему президент и премьер никогда не летают в одном самолёте

Когда Мишустин заразился коронавирусом, глава государства выстроил рабочий график "соответствующим образом".

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Премьер РФ Михаил Мишустин и президент Владимир Путин. Фото © Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин рассказал о правиле никогда не летать в одном самолёте или одновременно, но в разных с премьер-министром страны.

Потому что на нас особая ответственность за положение в стране, — объяснил глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Российский лидер отметил, что был обязан действовать очень аккуратно, когда премьеру РФ Михаилу Мишустину диагностировали коронавирус. Из-за болезни у председателя правительства Путин выстроил свой рабочий график "соответствующим образом".

По словам Путина, жизнь и здоровье россиян важнее всех других проблем.

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