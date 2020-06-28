Диетолог назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение. Её мнение приводят "Аргументы и факты".

Она объяснила, что к ним относятся сильно переработанные продукты, в которых есть более пяти добавок — загустители, консерванты, ароматизаторы, красители и прочие компоненты. К этой категории относятся сладкие газировки, сосиски, колбасы, магазинные котлеты, молочные десерты, сухие завтраки и выпечка.

— Обычно у людей, которые часто потребляют переработанные продукты, в рационе возникает нехватка белка. Котлета из гамбургера, сырокопчёная колбаса или сосиски содержат мало белка, но много жира и всевозможных добавок, усиливающих вкус, — рассказала врач.