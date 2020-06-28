Представился айтишником. Замдиректора московского ресторана перевела на карту мошенника 72 тысячи рублей

Заместитель директора одного из ресторанов IL Patio в Москве попалась на уловку мошенника, действовавшего под видом сотрудника IT-отдела банка. Как стало известно Лайфу, Анастасия К. перевела на карту незнакомцу 72 тысячи рублей.

Мужчина связался с девушкой по рабочему телефону и предупредил, что в течение десяти минут в заведении не будут работать терминалы для оплаты банковскими картами. Спустя некоторое время он перезвонил ей на личный номер, на экране высветилось, что звонок идёт от начальника Анастасии. Собеседник представился сотрудником технического отдела банка и предложил перезагрузить кассу.

Ничего неладного девушка не заподозрила, так как для ресторана это обычная процедура. Мужчина заявил, что на кассе заведения необходимо пополнить остаток на балансе, иначе официанты не смогут рассчитать клиентов. Он предложил взять деньги из кассы и перевести их на карту. Переводов было три: дважды Анастасия взяла деньги из кассы, в третий раз она перевела собственные сбережения. После этого мошенник пообещал, что кассы снова заработают, и повесил трубку.

Когда девушка перезвонила по номеру, с которого звонил якобы сотрудник банка, ей ответил директор ресторана. Полиция проводит проверку по факту случившегося, мошенника ищут.