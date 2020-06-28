В Хакасии и на Алтае показали, как упаковывают и хранят бюллетени после голосования по поправкам — видео

Члены участковой избирательной комиссии в конце каждого дня голосования по поправкам в конституцию собираются, чтобы срезать пломбы с кейса и переложить бюллетени в сейф-пакет. Общественные наблюдатели в Хакасии и на Алтае сняли на видео, как эта процедура происходит с соблюдением всех правил.