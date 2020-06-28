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В Хакасии и на Алтае показали, как упаковывают и хранят бюллетени после голосования по поправкам — видео

За процедурой смотрят общественные наблюдатели.

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Видео предоставлено Ситуационным центром общественного наблюдения ОП РФ

Члены участковой избирательной комиссии в конце каждого дня голосования по поправкам в конституцию собираются, чтобы срезать пломбы с кейса и переложить бюллетени в сейф-пакет. Общественные наблюдатели в Хакасии и на Алтае сняли на видео, как эта процедура происходит с соблюдением всех правил.

Фото предоставлено Ситуационным центром общественного наблюдения ОП РФ

После того как бюллетени переложили в сейф-пакет, его опечатывают. В специальный карман кладётся заверенный бланк с числом участников голосования, а с лицевой стороны указывается актуальная дата.

Напомним, за три дня по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ проголосовало более 30 миллионов жителей страны. Явка прошедших трёх дней равна 28,46%.

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