В Хакасии и на Алтае показали, как упаковывают и хранят бюллетени после голосования по поправкам — видео

Видео предоставлено Ситуационным центром общественного наблюдения ОП РФ
Члены участковой избирательной комиссии в конце каждого дня голосования по поправкам в конституцию собираются, чтобы срезать пломбы с кейса и переложить бюллетени в сейф-пакет. Общественные наблюдатели в Хакасии и на Алтае сняли на видео, как эта процедура происходит с соблюдением всех правил.
Фото предоставлено Ситуационным центром общественного наблюдения ОП РФ
После того как бюллетени переложили в сейф-пакет, его опечатывают. В специальный карман кладётся заверенный бланк с числом участников голосования, а с лицевой стороны указывается актуальная дата.
Напомним, за три дня по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ проголосовало более 30 миллионов жителей страны. Явка прошедших трёх дней равна 28,46%.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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