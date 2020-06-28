25 июня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки работают ежедневно с 8 до 20 часов до 1 июля включительно. Протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на участках большого скопления граждан.
Часть жителей выражают свою гражданскую позицию на придомовых избирательных участках. Члены избиркомов соблюдают правила безопасности — они носят медицинские маски и халаты. Бюллетени оформляются с соблюдением всех требований, после завершения приёма избирателей их помещают из урны в сейф-пакет и опечатывают.
Тверская область. Фотография предоставлена Ситуационным центром общественного наблюдения ОП РФ
За три дня свои голоса по поправкам в конституцию отдали свыше 30 миллионов граждан России. Общая явка равна 28,46%.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
В Хакасии и на Алтае показали, как упаковывают и хранят бюллетени после голосования по поправкам — видео
сегодня в 12:40
Жители российских регионов голосуют по поправкам на придомовых участках — кадры с мест
сегодня в 12:36
"Это выбор каждого". Цискаридзе отметил важность поправки в конституцию о культуре — видео
сегодня в 11:51