Жители российских регионов голосуют по поправкам на придомовых участках — кадры с мест

25 июня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки работают ежедневно с 8 до 20 часов до 1 июля включительно. Протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на участках большого скопления граждан.

Часть жителей выражают свою гражданскую позицию на придомовых избирательных участках. Члены избиркомов соблюдают правила безопасности — они носят медицинские маски и халаты. Бюллетени оформляются с соблюдением всех требований, после завершения приёма избирателей их помещают из урны в сейф-пакет и опечатывают.

Тверская область. Фотография предоставлена Ситуационным центром общественного наблюдения ОП РФ 1 / 6