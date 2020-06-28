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Жители российских регионов голосуют по поправкам на придомовых участках — кадры с мест

Снимки были сделаны общественными наблюдателями.

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Голосование на придомовом участке в Курской области. Фото © Ситуационный центр общественного наблюдения ОП РФ

25 июня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки работают ежедневно с 8 до 20 часов до 1 июля включительно. Протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на участках большого скопления граждан.

Часть жителей выражают свою гражданскую позицию на придомовых избирательных участках. Члены избиркомов соблюдают правила безопасности — они носят медицинские маски и халаты. Бюллетени оформляются с соблюдением всех требований, после завершения приёма избирателей их помещают из урны в сейф-пакет и опечатывают.

Тверская область. Фотография предоставлена Ситуационным центром общественного наблюдения ОП РФ

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За три дня свои голоса по поправкам в конституцию отдали свыше 30 миллионов граждан России. Общая явка равна 28,46%.

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