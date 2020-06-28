Международные эксперты высоко оценили электронное голосование по поправкам в конституцию

Председатель Ассоциации содействия и развития молодёжи Афганистана (АСРМА) Мохаммад Тамим Эхлас отметил важность электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ в период пандемии. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Я вижу, что большинство людей голосуют онлайн, через Интернет. Им удобно, потому что вызов эпидемиологический. Многие хотят через Интернет голосовать. Мне очень нравится само информирование на участках: плакаты, информация, — сказал Мохаммад Тамим Эхлас.

Он также подчеркнул, что предлагаемые поправки необходимы для независимости России и территориальной целостности, а также они дают гарантии для семьи, детей и природы.

В свою очередь международный эксперт из Камеруна, призёр международных соревнований по боксу Валерий Эссомба Нгоно отметил, что онлайн-голосование очень важно для спортсменов, которые ездят на соревнования по всему миру.

— Для меня как для действующего спортсмена очень важна такая возможность. Так как я часто посещаю различные соревнования в различных странах, мне очень сложно проголосовать, находясь в другой стране. А такую возможность я оцениваю как прекрасную. Это очень удобно и важно для меня, — заявил он.