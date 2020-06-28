"Организация на высоте". Секретарь ОП РФ Лидия Михеева проголосовала по поправкам в конституцию — видео

Видео © LIFE

Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева приехала на участок и проголосовала по поправкам в конституцию. Лайф публикует видео с места событий.

Рассуждая о поправке, касающейся детей, Михеева отметила, что эта инициатива вызвала живой интерес в подгруппе ОП РФ, посвящённой социальным вопросам. В ходе дискуссии её коллеги выступили с предложением закрепить положение об особой ценности ребёнка.

— Конечно, оно нашло абсолютную поддержку. Дискуссии велись только по вопросу о том, какую роль должно играть государство в случаях, если дети остаются без попечения родителей, и мне кажется, что в итоге зафиксировано очень взвешенное правило, которое сейчас действует и сейчас применяется в нашем семейном законодательстве, — заметила она.

Когда же секретаря ОП России попросили назвать самую важную поправку, она задумалась и ответила, что было бы неправильно ставить вопрос таким образом, так как множество предлагаемых изменений в основной закон "имеют большое значение".

Фото © LIFE

— На площадке ОП РФ мы обратили внимание, что из полутора тысяч писем, обращений, пожеланий граждан львиную долю составили предложения по социальной части конституционных норм. Людей действительно интересуют пенсия, пособия, минимальный размер оплаты труда, — пояснила она.

Рассказывая об обстановке на участке, Михеева подчеркнула, что "организация голосования на высоте" и есть ощущение того, что процедура проходит в безопасных условиях.

— Соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, о которых заявлял изначально Центризбирком. Присутствуют наблюдатели, правоохранительные органы, обеспечивается социальная дистанция, — заключила секретарь ОП РФ.