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"Волонтёры конституции" разъяснили суть поправок в основной закон более 12 миллионам россиян

Кроме того, с 27 июня они измеряют температуру, раздают средства индивидуальной защиты или могут приглядеть за питомцем на избирательном участке.

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Видео предоставлено Лайфу

Активисты всероссийского общественного корпуса "Волонтёры конституции" подвели промежуточные итоги своей работы. Отмечается, что благодаря их действиям более 12 миллионов жителей нашей страны узнали о сути предлагаемых поправок в основной закон страны.

Отмечается, что уже с 15 июня активисты проводят информационную кампанию во всех регионах нашей страны. Информационные точки можно увидеть на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, парках и других местах.

Кроме того, с 27 июня они измеряют температуру, раздают средства индивидуальной защиты или могут приглядеть за питомцем на избирательном участке.

Ранее Лайф сообщал, что явка на дистанционное интернет-голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Москве и Нижегородской области достигла 80%.

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