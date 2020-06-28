"Волонтёры конституции" разъяснили суть поправок в основной закон более 12 миллионам россиян

Видео предоставлено Лайфу
Активисты всероссийского общественного корпуса "Волонтёры конституции" подвели промежуточные итоги своей работы. Отмечается, что благодаря их действиям более 12 миллионов жителей нашей страны узнали о сути предлагаемых поправок в основной закон страны.
Отмечается, что уже с 15 июня активисты проводят информационную кампанию во всех регионах нашей страны. Информационные точки можно увидеть на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, парках и других местах.
Кроме того, с 27 июня они измеряют температуру, раздают средства индивидуальной защиты или могут приглядеть за питомцем на избирательном участке.
Ранее Лайф сообщал, что явка на дистанционное интернет-голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Москве и Нижегородской области достигла 80%.
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