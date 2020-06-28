Архиепископ Калининградский и Балтийский принял участие в голосовании по поправкам в конституцию

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии РПЦ.
Серафим также отметил наличие Бога в основном законе государства, что происходит впервые за последние 100 лет.
— Я очень надеюсь, что, когда человек выбирает между добром и злом, будет руководствоваться Богом и опираться на Бога, сделает правильный выбор. Никогда за 100 лет не было места Богу в нашем законодательстве, — подчеркнул архиепископ.
Ранее Лайф сообщал, что явка на дистанционное интернет-голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Москве и Нижегородской области достигла 80%.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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