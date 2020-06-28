Рошаль — о поправках в конституцию: Каждый гражданин должен получать качественную медпомощь

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Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Он отметил важность поправок, касающихся здравоохранения.
— Мы сделали вертикаль публичной власти и здравоохранения. Но вертикаль — это мало. Надо насытить её содержанием. Основная идея заключается в том, чтобы независимо от того, где человек живёт в России — в маленьком или большом городе, на юге или севере, на западе или востоке, — он должен получить качественную и доступную медицинскую помощь. Вот такого чёткого в конституции нет. Наверное, поэтому при опросе 85% россиян поддерживают именно эти поправки, — сказал Рошаль.
Напомним, ранее главный педиатр Москвы подчеркнул, что электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ является самым удобным и безопасным в условиях эпидемии. Врач считает, что такой формат необходимо использовать и в будущем.