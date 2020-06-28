Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Рошаль — о поправках в конституцию: Каждый гражданин должен получать качественную медпомощь

Врач подчеркнул, что это не должно зависеть от региона, где живёт человек.

110

Видео © LIFE

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Он отметил важность поправок, касающихся здравоохранения.

Мы сделали вертикаль публичной власти и здравоохранения. Но вертикаль — это мало. Надо насытить её содержанием. Основная идея заключается в том, чтобы независимо от того, где человек живёт в России — в маленьком или большом городе, на юге или севере, на западе или востоке, — он должен получить качественную и доступную медицинскую помощь. Вот такого чёткого в конституции нет. Наверное, поэтому при опросе 85% россиян поддерживают именно эти поправки, — сказал Рошаль.

Напомним, ранее главный педиатр Москвы подчеркнул, что электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ является самым удобным и безопасным в условиях эпидемии. Врач считает, что такой формат необходимо использовать и в будущем.

Выбор редакции

Loading...