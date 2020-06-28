Соратник Навального удалил фейковые посты о голосовании по поправкам в конституцию

Представитель Фонда борьбы с коррупцией, соратник Алексея Навального Леонид Волков удалил из своей соцсети фейковые посты о якобы нарушениях во время голосования по поправкам в конституцию. Об этом сообщает канал "Антипропаганда" на "Яндекс.Дзене".

Волков ранее опубликовал сообщение о том, что якобы на шести УИК Москвы члены избирательной комиссии отказались работать из-за эпидемиологической ситуации, в связи с чем их место заняли посторонние люди. На данный момент эта информация всё ещё опубликована в соцсетях команды Навального.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут опроверг посты Леонида Волкова о нарушениях. Он отметил, что появившиеся в Сети документы якобы об отказе от работы ряда участковых избирательных комиссий столицы являются поддельными.