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Соратник Навального удалил фейковые посты о голосовании по поправкам в конституцию

Зампредседателя Мосгоризбиркома подчеркнул, что опубликованные Леонидом Волковым документы являются подделкой.

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Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Представитель Фонда борьбы с коррупцией, соратник Алексея Навального Леонид Волков удалил из своей соцсети фейковые посты о якобы нарушениях во время голосования по поправкам в конституцию. Об этом сообщает канал "Антипропаганда" на "Яндекс.Дзене".

Волков ранее опубликовал сообщение о том, что якобы на шести УИК Москвы члены избирательной комиссии отказались работать из-за эпидемиологической ситуации, в связи с чем их место заняли посторонние люди. На данный момент эта информация всё ещё опубликована в соцсетях команды Навального.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут опроверг посты Леонида Волкова о нарушениях. Он отметил, что появившиеся в Сети документы якобы об отказе от работы ряда участковых избирательных комиссий столицы являются поддельными.

Напомним, ранее движение "Голос" уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней голосования по поправкам в конституцию в Подмосковье. Факт возможного вброса не подтвердили ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни полицейские.

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