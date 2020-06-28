Россиянам рассказали о технологии, которая гарантированно защищает онлайн-голосование по поправкам

В региональном общественном центре интернет-технологий рассказали, что в электронном голосовании по поправкам в конституцию используется технология блокчейн, которая гарантированно защищает весь процесс. Об этом сообщается на сайте РОЦИТ.

Формирование списков голосующих организует и проводит ЦИК РФ, и только после проверок списки передаются в систему голосования и загружаются в блокчейн.

— Блокчейн-технология гарантирует неизменность данных и сохранение истории приёма голосов в течение всего времени голосования. Технология распределённых реестров будет использована прежде всего для подтверждения неизменности голосов граждан. Именно эта технология позволяет дать доступ к данным для независимых наблюдателей, не раскрывая персональные данные избирателей. Иными словами, благодаря блокчейну процесс голосования становится прозрачным, любой может наблюдать за ходом выборов, — подчеркнул директор по развитию Waves Platform Максим Перцовский.

Специалист также рассказал, что доступ к реестру электронных избирателей получают традиционные УИК, а обезличенный вариант дублируется в Интернете. Также, по словам Перцовского, для наблюдателей разработан новый инструмент, который позволяет в режиме реального времени следить за всеми транзакциями в блокчейне.

— Доступ к бюллетеню действует в течение всего времени голосования. Более того, бюллетень не пропадёт, даже если у пользователя или в системе будут технические неполадки, — добавил директор РОЦИТ Сергей Гребенников.