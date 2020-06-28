На Сахалине уверены, что поправки в конституцию снимут вопрос о принадлежности Курил

Поправки в конституцию снимут вопрос о принадлежности Курильских островов, уверен губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Его слова приводит сайт регионального правительства.

Лимаренко пояснил, что в вынесенных на голосование поправках закреплён вопрос о территориях. По его словам, за эти изменения голосуют в первую очередь жители Сахалина и Курил и большинство россиян солидарны с такой позицией.

— [Тогда] мы сможем чётко и без оглядки на сторонние мнения сказать: наш Сахалин, наши Курилы, наша страна, наше будущее, — заключил Лимаренко.

После Второй мировой войны мирный договор между Москвой и Токио не был заключён. Препятствием для его подписания стал нерешённый спор вокруг южной части Курил — островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признаёт над ними российского суверенитета. Москва же не признаёт сам факт территориального спора.