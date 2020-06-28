На участках в Москве используют пронумерованные сейф-пакеты для хранения бюллетеней

На московских избирательных участках с 28 июня начнут использовать специально пронумерованные сейф-пакеты для хранения бюллетеней. Об этом рассказал первый замглавы Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалёв.

Он отметил, что в ходе обсуждения таких пакетов встал вопрос о том, как они должны выглядеть. Дело в том, что в постановлении Центризбиркома о проведении общероссийского голосования нет требований относительно нумерации сейф-пакетов.

— Сейчас выпущены сейф-пакеты нового образца с указанием реквизитов. На всех УИК единообразные сейф-пакеты, — приводит его слова ТАСС.

Как уточняется, данные пакеты служат для хранения заполненных бюллетеней. Заполненные бланки каждый день запечатывают после окончания голосования, процедура осуществляется в присутствии наблюдателей и при включённых камерах. В опечатанном виде "конверты" с бюллетенями пролежат до начала подсчёта голосов, открыть такой пакет без повреждения печати не получится.