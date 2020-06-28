Гаспарян разоблачил подписантов открытого письма "наблюдателей" — видео

Российский журналист и политолог Армен Гаспарян разоблачил "наблюдателей" голосования по поправкам в Конституцию РФ, которые якобы написали открытое письмо о "проблемах" с правилами процедуры волеизъявления на избирательных участках. Видео Гаспарян опубликовал на своём ютуб-канале.
Политолог рассказал, что один из якобы наблюдателей, подписавших документ, был на избирательном участке всего лишь два раза, в один из которых он пришёл за две минуты до его закрытия. Гаспарян также предоставил кадры с УИКов, которые подтверждают его слова.
Также выяснилось, что один из подписантов письма оказался расистом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение национальной ненависти", сообщает телеграм-канал "Позорный полк".
Напомним, ранее Лайф сообщал, что, несмотря на то что всероссийское голосование по поправкам в конституцию началось только 25 июня и будет продолжаться до 1 июля включительно, в Сети уже появился фейковый доклад движения "Голос" по итогам проведения процедуры волеизъявления. В последний раз он редактировался сотрудником Алексея Навального ещё до старта голосования — 21 июня.