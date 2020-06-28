Гаспарян разоблачил подписантов открытого письма "наблюдателей" — видео

Российский журналист и политолог Армен Гаспарян разоблачил "наблюдателей" голосования по поправкам в Конституцию РФ, которые якобы написали открытое письмо о "проблемах" с правилами процедуры волеизъявления на избирательных участках. Видео Гаспарян опубликовал на своём ютуб-канале.

Политолог рассказал, что один из якобы наблюдателей, подписавших документ, был на избирательном участке всего лишь два раза, в один из которых он пришёл за две минуты до его закрытия. Гаспарян также предоставил кадры с УИКов, которые подтверждают его слова.

Также выяснилось, что один из подписантов письма оказался расистом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение национальной ненависти", сообщает телеграм-канал "Позорный полк".