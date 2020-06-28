Участница юбилейного Парада Победы в Москве проголосовала по поправкам в конституцию

Курсант Военной академии Екатерина Васюкова проголосовала по поправкам на участке № 1040 в городе Унече Брянской области. Об этом сообщает Унечская газета.

По данным издания, 24 июня девушка участвовала в торжественном параде в Москве, приуроченном к 75-летней годовщине Великой Победы. Отмаршировав на центральной площади столицы, Васюкова вернулась в родной город, чтобы исполнить гражданский долг.