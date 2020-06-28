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Участница юбилейного Парада Победы в Москве проголосовала по поправкам в конституцию

Отмаршировав на центральной площади столицы, она вернулась в родной город, чтобы исполнить гражданский долг.

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Курсант Военной академии Екатерина Васюкова проголосовала по поправкам на участке № 1040 в городе Унече Брянской области. Об этом сообщает Унечская газета.

Фото © Унечская газета

По данным издания, 24 июня девушка участвовала в торжественном параде в Москве, приуроченном к 75-летней годовщине Великой Победы. Отмаршировав на центральной площади столицы, Васюкова вернулась в родной город, чтобы исполнить гражданский долг.

Ранее сообщалось, что свои голоса по поправкам в конституцию за три дня отдали более 30 миллионов россиян.

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