Мария Бутина объяснила разницу между электоральными процедурами в России и США

Законодательство в России чётко регламентирует процедуры выборов и голосования, в США же фактически отсутствует единая законодательная база в этой области, заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России отметила, что в разных американских штатах применяется разное наказание за попытку проголосовать дважды. Как правило, граждане сталкиваются с уголовным сроком.

— Например, в 2012 году в Аризоне гражданин Дэвид Милтон только попытался проголосовать дважды — за это он получил $4575 штрафа и 117 часов общественных работ, — пояснила Бутина в ходе брифинга, посвящённого наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в конституцию.

Член Общественной палаты напомнила, что россияне не могут проголосовать без удостоверяющего личность документа, в то время как в США в части штатов такая практика распространена. Бутина добавила, что установление личности избирателя в подобном случае остаётся под большим вопросом.

— В 16 штатах от гражданина в принципе не требуют никакой документ, удостоверяющий личность, с фотографией. Достаточно принести, например, счёт за услуги ЖКХ с места проживания или выписку из банка, — рассказала член экспертного совета.