Явка на онлайн-голосование по поправкам в конституцию достигла 80%

Явка на дистанционное интернет-голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Москве и Нижегородской области достигла 80% за 48 часов до его окончания. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, отображаемые на информационных экранах.
Онлайн-голосование стартовало в четверг в 10:00 московского времени, в нём участвуют жители Москвы и Нижегородской области. На 19:16 28 июня явка составила 80,0%, принято 938 224 бюллетеня. До завершения дистанционного электронного голосования осталось менее 49 часов.