В РОЦИТе оценили риски при организации интернет-голосований

При организации масштабных мероприятий с использованием цифровых технологий всегда есть определённые риски внешнего воздействия, и голосование по поправкам не исключение, считает координатор безопасного Интернета, член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.

Оценить вероятность хакерской атаки можно, исходя из принятых мер безопасности и готовности сотрудников информационной безопасности оказывать сопротивление таким попыткам влияния извне. Что касается попыток внутреннего вмешательства, тут всё зависит от того, как был организован процесс, считает эксперт.

Что касается организации электронного голосования, позитивным фактором является то, что при выражении своей позиции граждане могут использовать подтверждённые записи на портале госуслуг, так как наличие учётной записи на сайте означает, что личность гражданина верифицирована офлайн.

— Для того чтобы что-то совершать на Госуслугах, нужна подтверждённая запись. В определённой степени страховкой может работать привязка к мобильному телефону, — заметил специалист.

Он отметил, что многие интересовались тем, насколько безопасно голосовать через mos.ru, где используется стандартная запись с привязкой к мобильному телефону. Эксперт считает, что при наличии несостыковок в плане географических неувязок и несоответствии имени и фамилии голосующего с именем человека, на которого зарегистрирован номер, проверяющие насторожатся.

Чтобы быть уверенным в безопасности процедуры, Парфентьев советует голосующим воспользоваться аккаунтом на портале госуслуг, так как он гарантирует, что голос будет учтён правильно.

Что же касается опасений, касающихся неанонимного характера таких голосований, эксперт уверен, что отследить голосующих при всём желании было бы очень сложно, так что оснований для тревоги нет.

— Если, например, аутентификация и собственно подсчёт разнесены по независимым структурам, то проследить значительно сложнее — немного напоминает офлайновое голосование: мы приходим, предъявляем паспорт, формально мы не анонимны, и избирательная комиссия знает, что мы приходили в участок и проголосовали... Представить себе, что кто-то станет вычислять людей, кто проголосовал "не так", это немножко смешно, — сказал он.