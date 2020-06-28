От туалетов до вагонов поезда. Названы самые необычные избирательные участки разных стран — видео

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В Интернете появилось видео, в котором рассказывается о самых странных местах, в которых людям приходилось голосовать на выборах.
В частности, жители небольшого британского городка голосовали прямо в вагоне поезда. А в английском Хаддерсфилде граждане вовсе заполняли бюллетени в грузовом контейнере.
В марте в Израиле на парламентских выборах люди голосовали в палатках из-за пандемии коронавируса.
Стоит выделить, что в Англии бездомным разрешили сделать свой выбор в пабе. Среди интересных мест для голосования также можно выделить прачечную, автобус, вагончик рядом с туалетом и автомобильный салон.
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