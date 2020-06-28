В Москве вычислили автора фейкового видео о голосовании по поправкам в конституцию

В столице установили личность мужчины, который опубликовал постановочное видео о нарушении при голосовании по поправкам в конституцию. Об этом сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов, передаёт ТАСС.

— Эксперты общественного штаба установили молодого человека, который записал видео с якобы обнаруженным на улице пакетом с бюллетенями для голосования. Видео сопровождается комментарием, что пакет специально оставлен членами УИК, которые проводят надомное голосование, чтобы в дальнейшем осуществить вброс. Однако благодаря наружным камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заранее принёс этот пакет на место съёмки, то есть сделал постановочное видео, — подчеркнул Асафов.

По его словам, камеры зафиксировали, что никаких других людей там не было, а молодой человек сам принёс пакет и оставил в этом месте.

— И уже через некоторое время вернулся туда с камерой в руках. Если посмотреть внимательно на видео, то можно понять, что поддельные бюллетени запакованы в мягкий пакет для почтовых посылок, — добавил Асафов.

В общественном штабе также подчеркнули, что уже связались с автором данного видео, однако, как отмечается, он не увидел в этом ничего плохого и пояснил, что "в Интернете есть много сообщений о "реальных" нарушениях, но они ничем не подтверждены".

Кроме того, в штабе заявили, что этот мужчина каждый день с начала голосования сообщает о различных нарушениях, представляясь наблюдателем от различных политических партий.

— Его сообщения сразу вызывали вопросы в достоверности, проверки показали, что таких нарушений не было. После того как мы перестали реагировать на его сообщения по телефону, он прислал данное видео, где утверждал, что обнаружил рядом с УИК запечатанный пакет с бюллетенями, — рассказал Александр Асафов.