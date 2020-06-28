В Москве вычислили автора фейкового видео о голосовании по поправкам в конституцию

В столице установили личность мужчины, который опубликовал постановочное видео о нарушении при голосовании по поправкам в конституцию. Об этом сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов, передаёт ТАСС.
— Эксперты общественного штаба установили молодого человека, который записал видео с якобы обнаруженным на улице пакетом с бюллетенями для голосования. Видео сопровождается комментарием, что пакет специально оставлен членами УИК, которые проводят надомное голосование, чтобы в дальнейшем осуществить вброс. Однако благодаря наружным камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заранее принёс этот пакет на место съёмки, то есть сделал постановочное видео, — подчеркнул Асафов.
По его словам, камеры зафиксировали, что никаких других людей там не было, а молодой человек сам принёс пакет и оставил в этом месте.
— И уже через некоторое время вернулся туда с камерой в руках. Если посмотреть внимательно на видео, то можно понять, что поддельные бюллетени запакованы в мягкий пакет для почтовых посылок, — добавил Асафов.
В общественном штабе также подчеркнули, что уже связались с автором данного видео, однако, как отмечается, он не увидел в этом ничего плохого и пояснил, что "в Интернете есть много сообщений о "реальных" нарушениях, но они ничем не подтверждены".
Кроме того, в штабе заявили, что этот мужчина каждый день с начала голосования сообщает о различных нарушениях, представляясь наблюдателем от различных политических партий.
— Его сообщения сразу вызывали вопросы в достоверности, проверки показали, что таких нарушений не было. После того как мы перестали реагировать на его сообщения по телефону, он прислал данное видео, где утверждал, что обнаружил рядом с УИК запечатанный пакет с бюллетенями, — рассказал Александр Асафов.
Сообщается, что теперь решение о мере наказания для нарушителя будут принимать правоохранительные органы.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
В Москве вычислили автора фейкового видео о голосовании по поправкам в конституцию
сегодня в 19:59
"Волонтёры конституции" разъяснили суть поправок в основной закон более 12 миллионам россиян
сегодня в 19:58
От туалетов до вагонов поезда. Названы самые необычные избирательные участки разных стран — видео
сегодня в 19:28