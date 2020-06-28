Видео из соцсетей с нарушениями на голосовании в Нижегородской области оказалось фейком

Общественная палата Нижегородской области в одном из региональных сообществ соцсети "ВКонтакте" обнаружила фейковую видеозапись, на которой якобы были запечатлены нарушения на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Специалисты ситуационного центра, которые ведут мониторинг общероссийского голосования, выяснили, что видеозапись, на которой пришедший на участок избиратель из города Дзержинска якобы столкнулся с тем, что напротив его фамилии уже стояла чья-то подпись, не имеет отношения к Нижегородской области.

По данным ОП, первоначально видеозапись была опубликована в телеграм-канале и утверждалось, что она была снята в Северной Осетии. Отмечается, что ситуационный центр ведёт мониторинг не только поступающей информации, но и открытых источников. По каждому обращению делаются запросы в органы власти и назначается юридическая экспертиза.